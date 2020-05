Lo slittamento dell’Europeo gioca a favore dei viola. Il ragazzo lo ha detto senza troppi giri di parole che un anno di esperienza in più, nella testa e nelle gambe, può diventare, specie per un giovane una buona cosa. E di certo la Fiorentina non faticherà nel frattempo a costruirgli attorno, in gran parte l’ha già fatto lo scorso gennaio, una squadra capace di sognare un po’ di più. Ambizione e voglia di lottare per obiettivi prestigiosi, a Firenze, non manca a nessuno.

Per questo motivo, il binomio Chiesa-Fiorentina, continuano a viaggiare mano nella mano almeno per un’altra stagione. Federico sa bene di aver attirato le attenzioni dei top club europei, dalle italiane Juventus e Inter fino al Manchester United in Premier.