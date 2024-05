Locatelli furioso contro Spalletti che non lo ha convocato per l’europeo con l’Italia. Immagine nera

Manuel Locatelli non ha preso bene la mancata convocazione da parte di Luciano Spalletti per il raduno pre Euro 2024 a Coverciano. Il centrocampista della Juventus non è infatti stato incluso nella lista, mentre a sorpresa c’è il compagno di squadra Nicolò Fagioli, appena rientrato dopo una lunga squalifica per scommesse. Nessun commento da parte del calciatore, solo una storia con uno sfondo completamente nero. Una furia per la mancata convocazione che arriva probabilmente per colpa del suo rendimento con Massimiliano Allegri che non lo ha saputo valorizzare correttamente.

SCAMACCA FA CAPIRE CHE L’ATALANTA DARA’ LA CHAMPIONS ALLA ROMA