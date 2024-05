Scamacca fa capire che l’Atalanta farà andare la Roma in Champions: “Testa al campionato?” E fa la smorfia…

L’Atalanta trionfa a Dublino contro il Bayer Leverkusen, portando a casa la coppa europea e regalando il 2° trofeo della storia alla Dea. Durante la festa spogliatoio, certamente non è passato inosservato il messaggio lanciato da Gianluca Scamacca sulle ultime due partite di campionato da giocare (contro Torino e Fiorentina). L’attaccante neroblù richiama l’attenzione dei compagni ed esortando ironicamente a concentrarsi sulle prossime gare, teoricamente ininfluenti sui risultati sportivi della squadra bergamasca, facendo una smorfia che toglie qualsiasi dubbio. Questo messaggio lascia ben sperare i tifosi giallorossi, i quali si augurano che l’Atalanta non si piazzi nei primi 4 posti in classifica, affinché la Roma possa andare in Champions League dopo essersi aggiudicata il 6° posto. Gli uomini di Gasperini, quindi, non dovranno fare punti nelle prossime 2 gare.

