La Curva Fiesole annuncia la festa: sarà l’8 giugno dalle 16 alle 2 di notte sotto la Maratona

La fine della stagione calcistica è ormai alle porte, perciò, come ogni anno, la Curva Fiesole ha organizzato una festa per celebrare la stagione e salutarsi prima delle “vacanze” estive. Il cuore del tifo della Fiorentina ha fatto sapere le modalità della festa tramite il proprio profilo social: il party della Fiesole si terrà allo stadio “Artemio Franchi“, più precisamente sotto la Maratona, il prossimo 8 giugno. La festa comincerà alle ore 16 e terminerà con la chiusura dei cancelli alle 2 di notte; previsti cibo, bere, musica e tanti ospiti, per un divertimento assicurato. Questo il post social della Curva Fiesole.

