Castrovilli: “La 10? Un onore, è la storia di Firenze. Sogno l’Europeo. Commisso è una persona d’oro”

“Felicissimo per aver segnato il primo gol in stagione – ha detto Gaetano Castrovilli ai microfoni di Sky Sport – , lo dedico alla mia fidanzata ed a tutti i tifosi viola. Indossare la numero 10? Sono davvero onorato, l’hanno avuta grandissimi calciatori, qui è storia. Cercherò di creare difficoltà a Mancini in vista dell’Europeo a suon di prestazioni, sarebbe un sogno. Commisso? Persona d’oro, è come se fosse uno di famiglia. Inter? Ci aspetta una squadra forte ma non dobbiamo abbassarci altrimenti ti segnano perchè hanno dei super calciatori”.

