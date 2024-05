Spalletti inizierà la preparazione senza i giocatori di Fiorentina ed Atalanta dal 30 maggio

Il ritiro della Nazionale che partirà il 30 maggio con l’obbiettivo di preparare al meglio la spedizione azzurra in Germania al via il 14 giugno, non vedrà dall’inizio i possibili convocati di Fiorentina ed Atalanta i quali recupereranno il match rinviato quasi sicuramente il 2 giugno. Tra i papabili convocati ci sono Ruggeri, Carnesecchi, Scamacca e Scalvini per i nerazzurri e Bonaventura e Biraghi tra i viola.

Lo riporta Tuttomercatoweb