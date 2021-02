Repubblica, Castrovilli gol ed assist, il gioiello viola è tornato: ora sogna l’Europeo

Un Castrovilli così era tanto che non si vedeva. Contro lo Spezia è stato il migliore in camp, partendo dalla panchina. La scelta di Prandelli lo ha stimolato ancora di più, gli ha fatto tirare fuori l’orgoglio e la voglia di dimostrare a tutti che lui c’è e può essere un valore aggiunto per la Fiorentina. La speranza è che possa mantenere questo standard di rendimento il più possibile. Se continuerà a giocare così potrà togliere tanti problemi alla Fiorentina in questo finale di stagione. E tenere così caldo il suo nome nella lista di Roberto Mancini. L’Europeo è vicino, le scelte del ct non sono state ancora fatte e le chances di una convocazione sono ancora lì dietro l’angolo. Lo riporta Repubblica.

