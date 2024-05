La centrocampista della Fiorentina femminile, Veronica Boquete, commenterà la Spagna all’Europeo

Dopo aver fatto da commentatrice al Mondiale femminile, vinto dalla Spagna, dello scorso anno oltre che alcune partite de LaLiga per Veronica Boquete questa estate ci sarà un ulteriore passo avanti nella ‘carriera’ di voce televisiva che sta portando avanti in parallelo a quella di calciatrice. La centrocampista della Fiorentina infatti, come rivela Relevo, è stata scelta dalla tv pubblica spagnola per fare la telecronista della Spagna maschile all’Europeo di questa estate in Germania.

Si tratta della prima volta che una donna occupa questa posizione in occasione di un torneo internazionale. Oltre a commentare la Roja inoltre Boquete sarà anche opinionista nella trasmissione in onda ogni giorno su La1 durante lo svolgimento della competizione continentale. Lo riporta Tuttomercatoweb.

