Notizie Boquete Fiorentina

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Boquete lascia la Fiorentina: "Chi lavora per il club è stato trattato male per l'incompetenza altrui"

02 luglio 2025 12:54

La centrocampista della Fiorentina femminile, Veronica Boquete, commenterà la Spagna all'Europeo

15 maggio 2024 17:40

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