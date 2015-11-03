Notizie Boquete Fiorentina

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Boquete lascia la Fiorentina: "Chi lavora per il club è stato trattato male per l'incompetenza altrui"
02 luglio 2025 12:54
La centrocampista della Fiorentina femminile, Veronica Boquete, commenterà la Spagna all'Europeo
15 maggio 2024 17:40
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