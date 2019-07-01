Zurkowski: "Chiesa è veramente forte. Ho preferito la Fiorentina alla Juve. Sensazioni buone dai tifosi viola"

Queste le parole a La Nazione, del giovane polacco classe '97 Szymon Zurkowski: "Con la Polonia abbiamo giocato un buon Europeo. Chiesa l'abbiamo incrociato in una partita , è davvero forte, imprendib...

Queste le parole a La Nazione, del giovane polacco classe '97 Szymon Zurkowski: "Con la Polonia abbiamo giocato un buon Europeo. Chiesa l'abbiamo incrociato in una partita , è davvero forte, imprendibile! Si, su di me c'era anche la Juventus ma anche altre squadre della massima serie italiana. Il club viola è quello con cui ho avuto più contatti quindi con il mio procuratore abbiamo pensato che fosse la miglior soluzione, Firenze è anche una splendida città. È il mio primo trasferimento in uno stato estero, lascio una tifoseria calda per prenderne una altrettanto passionale, i tifosi viola a gennaio tramite social mi hanno dato sensazioni positive".