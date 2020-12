Nazione, Castrovilli tra l’infortunio ed il rinnovo. Servono prestazioni convincenti per andare all’Europeo

Dopo l’uscita per infortunio per la botta rimediata contro il Genoa, le condizioni di Gaetano Castrovilli stanno migliorando. Il suo umore, certamente non è dei migliori, non riesce più a trovare in campo quelle splendide giocate a cui ci aveva abituati. La squadra comunque gira poco e quindi anche lui fa fatica. Periodo delicato per lui, in base alle sue prestazioni Mancini deciderà se portarlo o meno all’Europeo. Nel contempo la Fiorentina sta trattando con il suo agente il rinnovo. Lo riporta La Nazione.

LEGGI ANCHE, PIANGE L’ITALIA DEL CALCIO, È MORTO PAOLO ROSSI. CAMPIONE DEL MONDO DELL’82. AVEVA 64 ANNI