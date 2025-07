Funaro: “Vogliamo un Franchi completato e moderno. Euro2032? L’auspicio è che Firenze sia candidabile”

“Il nostro obiettivo è lavorare per i progetti complessivi per la città, i progetti di rigenerazione urbana, e dall’altra parte completare i lavori al Franchi per avere uno stadio che sia riqualificato, moderno e completato”. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze, Sara Funaro, intervenendo ai microfoni di Controradio in merito ai 55 milioni destinati al finanziamento dei Pui, fondi che consentiranno di recuperare risorse utili al progetto di riqualificazione dello stadio ‘Artemio Franchi’.

“Siamo stati molto attenti a presentare progetti che siano in linea con le tempistiche”, ha sottolineato ancora Funaro a proposito dei criteri adottati nella selezione degli interventi.

Rispetto alle polemiche sull’uso di fondi pubblici per lo stadio, quando secondo alcuni tali opere dovrebbero essere sostenute da capitali privati, la sindaca ha chiarito che “abbiamo uno stadio che è di proprietà del Comune di Firenze, con dei lavori che sono che sono già iniziati, delle risorse che sono già state stanziate, queste vanno completate. Ovviamente il nostro dialogo va avanti anche con la Fiorentina, con l’auspicio di continuare a lavorare insieme per avere lo stadio per la Fiorentina, per i tifosi e per la città, per cui la mia posizione è una posizione ovviamente di apertura, di dialogo, di volontà di lavorare insieme”.

Funaro ha inoltre ricordato l’appuntamento previsto per domani con i rappresentanti di Uefa, Figc e Fiorentina, durante il quale si discuterà della possibilità per Firenze di essere inclusa tra le città ospitanti gli Europei di calcio del 2032.

“Ovviamente il nostro auspicio – ha affermato Funaro – è di essere fra le città che rientrano negli Europei 2032, per cui questo incontro va in questa direzione: poi vedremo dopo l’incontro, ma il nostro auspicio è di rientrarci avendo già uno stadio con i lavori in corso e quindi con l’auspicio di poter essere tra le città candidate e candidabili”. Lo riporta Firenzepost.