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Notizie Euro2032 Fiorentina

Nardella: "Per Euro 2032 Firenze è molto più avanti rispetto alle altre città, i lavori procedono"

28 febbraio 2026 16:27

Funaro: "Vogliamo un Franchi completato e moderno. Euro2032? L'auspicio è che Firenze sia candidabile"

14 luglio 2025 19:11

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Sett. 9
Sett. 29