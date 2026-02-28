Nardella: “Per Euro 2032 Firenze è molto più avanti rispetto alle altre città, i lavori procedono”

A Italpress ha parlato l’ex sindaco di Firenze Dario Nardella per parlare del Franchi in ottica Euro 2032: “Sono contento per quanto detto da Abodi con cui ho avuto un rapporto collaborativo quando ero sindaco di Firenze ed ho apprezzato il suo lavoro per quanto riguarda la semplificazione e l’accelerazione per le norme di concessioni degli stadi. Credo che il nuovo Franchi abbia delle ottime carte da giocarsi in questa candidatura perché le altre città sono molto più indietro e basta vedere Bari, Bologna, Milano, Roma, Genova e Cagliari per avere questo quadro. A Firenze si è aperto un cantiere che di là è ancora chiuso e si sta procedendo molto bene.”