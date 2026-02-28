28 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:14

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nardella: “Per Euro 2032 Firenze è molto più avanti rispetto alle altre città, i lavori procedono”

News

Nardella: “Per Euro 2032 Firenze è molto più avanti rispetto alle altre città, i lavori procedono”

Mirko Carmignani

28 Febbraio · 16:27

Aggiornamento: 28 Febbraio 2026 · 16:27

TAG:

#FiorentinaAbodiEuro2032franchiNardella

Condividi:

di

L'ex sindaco di Firenze ha commentato il discorso legato ai lavori dello stadio Franchi verso gli Europei del 2032

A Italpress ha parlato l’ex sindaco di Firenze Dario Nardella per parlare del Franchi in ottica Euro 2032: “Sono contento per quanto detto da Abodi con cui ho avuto un rapporto collaborativo quando ero sindaco di Firenze ed ho apprezzato il suo lavoro per quanto riguarda la semplificazione e l’accelerazione per le norme di concessioni degli stadi. Credo che il nuovo Franchi abbia delle ottime carte da giocarsi in questa candidatura perché le altre città sono molto più indietro e basta vedere Bari, Bologna, Milano, Roma, Genova e Cagliari per avere questo quadro. A Firenze si è aperto un cantiere che di là è ancora chiuso e si sta procedendo molto bene.” 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio