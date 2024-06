Il Comune di Firenze risponde a Ferrari: “La Fiorentina ha firmato ad aprile per far partire i lavori allo stadio”

Non si è fatta attendere la risposta del Comune di Firenze in seguito alle parole di Alessandro Ferrari in conferenza stampa. Il direttore generale della Fiorentina ha infatti affermato che la società viola è intenzionata a chiedere di fermare i lavori al “Franchi“, visti i mancati fondi e una programmazione dei lavori che stenta a decollare. Dal canto suo, il comune di Firenze ha rapidamente ribadito che la Fiorentina stessa ha firmato a fine aprile la convenzione per cominciare i lavori, accettando così le tempistiche dettate dal progetto. Questa la risposta del comune:

In merito alle notizie emerse dalla conferenza stampa di oggi di Acf Fiorentina, se riceveranno questa nuova lettera, la leggeranno con calma e attenzione, tenuto conto che il Comune è in amministrazione ordinaria in quanto ci sono le elezioni. Si ricorda però che a fine aprile è stata firmata dalla Fiorentina una convenzione che prevede l’avvio dei lavori e la cantierizzazione.

