Proseguono le iniziative dell’Ass.ne Davide Astori in nome e memoria del Capitano

A sei anni di distanza dalla scomparsa del capitano della Fiorentina e dopo un anno dalla fondazione dell’associazione in suo nome, proseguono le iniziative e le attività “per fare del bene” nel nome di Davide Astori. I prossimi appuntamenti, nel mese di marzo, saranno una tavola rotonda dedicata ai temi della sostenibilità e lealtà sportiva, una raccolta fondi per la popolazione di Campi Bisenzio duramente colpita dall’alluvione dello scorso novembre e l’inaugurazione di un campo sportivo recentemente ristrutturato.

“E’ doveroso che il Comune di Firenze sia a fianco di una realtà che sta portando avanti iniziative importanti e, soprattutto, ricorda Davide, rimasto nel cuore e nella mente di tutti i fiorentini – ha sottolineato l’assessora Sara Funaro – l’associazione ha lanciato e ha in programma eventi sul fronte della ricerca, settore fondamentale sul quale è necessario investire sempre più. Ma dimostra anche un’attenzione alla realtà dei territori e alle urgenze del momento di tutta la città metropolitana, come nel caso della raccolta fondi per la popolazione di Campi Bisenzio. I cittadini che si avvicinano a questa associazione e vogliono dare un sostegno sono moltissimi e noi, come istituzioni, dobbiamo essere a loro fianca, incentivarla e farla conoscere sempre di più“.

Il primo appuntamento promosso dall’associazione si svolgerà il prossimo 9 marzo nel Salone d’Onore del Coni a Roma per la tavola rotonda sulla sostenibilità e lealtà sportiva alla presenza del ministro dello sport Andrea Abodi, del presidente del Coni Giovanni Malagò e del presidente della Figc Gabriele Gravina. Si proseguirà il 10 marzo, in occasione di Fiorentina-Roma allo stadio Franchi, con la raccolta di fondi per la popolazione di Campi Bisenzio per dare un supporto economico ai progetti di ricostruzione del Comune e per le famiglie in difficoltà. Infine il 15 marzo, a Milano, sarà inaugurato un campo sportivo riqualificato in nome di Davide Astori.

“Dopo aver intrapreso un percorso di sostegno della ricerca in materia di cardiomopatia aritmogena, anche in occasione della costituzione di nuovi comitati scientifici – ha spiegato il presidente Luigi Maria Miranda, presidente dell’associazione Davide Astori – abbiamo pensato fosse il caso di dare un contributo anche all’attualissimo tema della sostenibilità finanziaria delle società sportive, calcistiche in particolare, e del suo rapporto con i principi di lealtà sportiva che debbono sottendere ad ogni competizione, professionistica in particolare”. “Riteniamo che tutte le società debbano partire dalla stessa riga – ha aggiunto – osservare tutte le stesse regole, in particolare in materia di bilancio. Una società che ha una perdita consistente e che utilizza tali somme per acquistare i migliori atleti pagando loro onerosi ingaggi è illegittimamente avvantaggiata rispetto a chi ha una gestione seria, corretta, senza perdite e debiti, prestando attenzione anche ai vivai ed alla formazione dei ragazzi”. “Gli esempi virtuosi – ha concluso Miranda – debbono essere valorizzati e non penalizzati dalle regole”. Lo riporta intoscana.it

