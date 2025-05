Stadio Franchi, la Fiesole riapre solo per il centenario. L’anno prossimo prime 3 gare in trasferta?

A Firenze si preannuncia un’estate caldissima, e non solo per le temperature. Il clima intorno alla Fiorentina è già rovente e lo sarà ancora di più nei prossimi mesi, quando lo Stadio Artemio Franchi diventerà un grande cantiere a cielo aperto. Con la gara contro il Bologna, ultima casalinga della stagione, prende il via una fase cruciale della ristrutturazione dell’impianto.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, l’assenza di partite permetterà un’accelerazione importante dei lavori. Durante la pausa estiva cominceranno a prendere forma i gradoni della nuova Curva Fiesole, cuore pulsante del tifo organizzato, così come i parterre di Maratona e Tribuna. Proseguirà anche il restauro della torre di Maratona, simbolo storico dello stadio, mentre partiranno gli interventi su alcuni servizi fondamentali. Tra questi, la realizzazione dei nuovi servizi igienici, che non saranno più collocati nel sottosuolo, ma verranno costruiti a livello del piano terra per garantire maggiore accessibilità e comfort.

Ma quando potranno tornare in Curva Fiesole i tifosi viola? Inizialmente si era ipotizzato un ritorno già dall’agosto 2025, in concomitanza con l’inizio della prossima stagione. Tuttavia, il nuovo cronoprogramma ha spostato la riapertura completa della curva all’estate successiva. Nel frattempo si vocifera che la Fiorentina per dare ulteriore accelerata ai lavori abbia chiesto alla Lega di giocare le prime tre gare della prossima stagione in trasferta. La nuova Fiesole sarà comunque pronta per la stagione 2026/2027, in tempo per celebrare un appuntamento speciale: il centenario della Fiorentina. Un traguardo simbolico che la società vuole onorare anche con un Franchi rinnovato e all’altezza della storia del club.