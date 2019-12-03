Valutazione area Mercafir: Sarà eseguita dagli stessi periti dello Juventus stadium

Oggi sulla Repubblica si legge che il comune di Firenze ha dato mandato alla Praxi s.p.a., società con sede a Torino, a stabilire il prezzo dell’area Mercafir sulla quale dovrebbe sorgere il nuovo sta...

Oggi sulla Repubblica si legge che il comune di Firenze ha dato mandato alla Praxi s.p.a., società con sede a Torino, a stabilire il prezzo dell’area Mercafir sulla quale dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Fiorentina. La task force con a capo Giacomo Parenti, ha scelto la Praxi per cominciare la perizia con una deadline di 20 giorni e un compenso di 20mila euro più IVA.

Poco meno di tre settimane, dunque, per la stima, e un’altra manciata di giorni per la relazione finale, attesa prima di Natale. Bel regalo per Commisso, che parla sempre di Total Control e di 6 milioni per 15 ettari, quando dal Comune sono trapelate cifre molto più alte per un terreno più esteso. Ora palla ai periti dello Stadium.