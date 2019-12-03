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Valutazione area Mercafir: Sarà eseguita dagli stessi periti dello Juventus stadium

Oggi sulla Repubblica si legge che il comune di Firenze ha dato mandato alla Praxi s.p.a., società con sede a Torino, a stabilire il prezzo dell’area Mercafir sulla quale dovrebbe sorgere il nuovo sta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2019 11:42
Valutazione area Mercafir: Sarà eseguita dagli stessi periti dello Juventus stadium -
Rassegna Stampa
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Oggi sulla Repubblica si legge che il comune di Firenze ha dato mandato alla Praxi s.p.a., società con sede a Torino, a stabilire il prezzo dell’area Mercafir sulla quale dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Fiorentina. La task force con a capo Giacomo Parenti, ha scelto la Praxi per cominciare la perizia con una deadline di 20 giorni e un compenso di 20mila euro più IVA.

Poco meno di tre settimane, dunque, per la stima, e un’altra manciata di giorni per la relazione finale, attesa prima di Natale. Bel regalo per Commisso, che parla sempre di Total Control e di 6 milioni per 15 ettari, quando dal Comune sono trapelate cifre molto più alte per un terreno più esteso. Ora palla ai periti dello Stadium.

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