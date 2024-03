Nazione, Franchi, il lieto fine dunque con i 55 milioni è arrivato? Forse, ecco il piano del Comune

Un faccia a faccia a strettissimo giro fra i tecnici di Palazzo Vecchio e quelli del ministero. E una tabella di marcia ridefinita con nuove scadenze e tempistiche sui lavori di restyling dello stadio da compilare entro due mesi. Sono le prossime due mosse nel destino del Franchi, alla luce dei 55 milioni di euro di fondi per i Piani urbani integrati riassegnati dal governo. Le risorse che fanno parte del tesoretto da 157 milioni di euro per la Metrocittà confermato da Roma, consentiranno a Firenze uno ’splitting’ dei fondi: finanziare con 55 milioni altre opere o progetti oggi in rampa di lancio a Firenze e destinati a periferie, urbanizzazione, rigenerazione urbana e verde pubblico. E dirottare risorse proprie sul Franchi. Il lieto fine è arrivato dunque? Forse. Lo scrive La Nazione.

