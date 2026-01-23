La nuova Fiesole “costa” l’abbattimento di 24 alberi. Protesta Campo di Marte: “Attenti al Karma”

Il Corriere Fiorentino segnala un aggiornamento dal cantiere dello stadio Franchi che ha suscitato diverse reazioni. Sono infatti cominciati i lavori di rimozione di alcuni alberi situati alle spalle della Curva Fiesole. Si tratta di una notizia già circolata nei giorni scorsi, ma che ora trova concreta applicazione sul territorio del quartiere di Campo di Marte, con un impatto visibile per i residenti.

L’intervento prevede l’abbattimento di 24 alberi, operazione ritenuta indispensabile per liberare lo spazio necessario alle attività di cantiere. L’area servirà infatti all’assemblaggio delle strutture prefabbricate della nuova Curva Fiesole e della copertura, oltre a consentire lo svolgimento di ulteriori lavorazioni previste dal progetto di ristrutturazione dello stadio.

Nonostante le rassicurazioni arrivate da Palazzo Vecchio, che ha garantito la futura piantumazione di nuovi alberi, nel quartiere è scattata la protesta. Il comitato ambientalista “Ri-bella Firenze” ha promosso una forma di contestazione pacifica, appendendo ad alcuni alberi cartelli con la scritta “Attenti al karma”, per esprimere il proprio dissenso contro gli abbattimenti e richiamare l’attenzione sull’impatto ambientale dell’intervento.