Arthur: “Stagione in cui ho giocato più minuti, sono contento. Trofeo? Sarebbe bello per Joe”

Arthur dopo il gol vittoria è stato intervistato da Sky Sport, ecco le sue parole: “Italiano mi chiede sempre di calciare. Oggi ho calciato e sono contento. L’ho ringraziato perchè me lo chiede sempre e siamo tutti contenti. Devo migliorare tanto. Io sono meglio in assist e in conduzione. Essere più verticale e calciare è una cosa che mi manca. Mezzo gol è di Italiano che mi chiede questo ogni giorno.

Bene. Devo ringraziare tutto lo staff medico perché mi trovo molto bene. Questa è la stagione in cui ho avuto più minuti e sono contento perché venivo da un lungo infortunio. Finale? o non c’ero la stagione scorsa. Penso che tutti abbiamo voglia di vincere qualcosa e portare un trofeo di questa importanza a Firenze. Sarebbe bello per Joe e per i tifosi”.