Cagliari sconcertato per Astori, malore per Diego Lopez

Genoa-Cagliari era pronta per iniziare, quando a Marassi è arrivata la notizia della morte di Davide Astori.Il capitano della Fiorentina aveva vestito la maglia dei rossoblù isolani per sei stagioni,...

Genoa-Cagliari era pronta per iniziare, quando a Marassi è arrivata la notizia della morte di Davide Astori.

Il capitano della Fiorentina aveva vestito la maglia dei rossoblù isolani per sei stagioni, dal 2008 al 2014, e la notizia ha gettato nello sgomento i suoi ex compagni di squadra. I giocatori del Cagliari hanno quindi raggiunto il pullman con sguardi attoniti e persi nel vuoto, mentre Diego Lopez è stato anche colto da un lieve malore. Lo ha riferito l'Ansa.

L'attuale tecnico dei sardi di Astori era stato allenatore, ma anche compagno di squadra e di reparto quando entrambi militavano nella difesa del Cagliari.