Diego Lopez: "Scusate, non ho avuto il coraggio di venire al funerale. Difficile anche parlare di Astori..."

Il tecnico del Cagliari, Diego Lopez, è tornato a parlare di Davide Astori: "Il primo pensiero è per la famiglia di Astori, alla mamma e alla figlia. Sentiranno la sua mancanza. Giovedì non sono riusc...

Il tecnico del Cagliari, Diego Lopez, è tornato a parlare di Davide Astori: "Il primo pensiero è per la famiglia di Astori, alla mamma e alla figlia. Sentiranno la sua mancanza. Giovedì non sono riuscito ad andare, non ho avuto il coraggio di andare lì. È stata una settimana difficile, lo è anche parlarne. Non sono bravo ad esprimere il mio pensiero, preferisco tenermelo e non aggiungere altro di quello che si è già detto. Abbiamo solo un bel ricordo di Astori che ci porteremo tutti dentro. Diventa difficile parlare di calcio in una settimana così".