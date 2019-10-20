Corini: "Balotelli voleva giocare ma ha un problema al ginocchio. Pensavamo che Chiesa non recuperasse"

Conferenza stampa di mister Corini, alla vigilia del match interno contro la Fiorentina:"Vediamo come reagiranno i ragazzi dopo questa lunga sosta. Il campo darà una risposta.La Fiorentina ha recupera...

Conferenza stampa di mister Corini, alla vigilia del match interno contro la Fiorentina:

"Vediamo come reagiranno i ragazzi dopo questa lunga sosta. Il campo darà una risposta.

La Fiorentina ha recuperato un ottimo elemento come Chiesa dopo l'infortunio che ha avuto in Nazionale, anche noi pensavamo ad un suo stop più prolungato. È importante fare punti in casa, negli ultimi match è mancato un pizzico di fortuna. Veniamo da tre sconfitte consecutive, vogliamo regalare al pubblico una vittoria, ce la metteremo tutta.

Chiesa attacca la profondità, Ribery preferisce andare in dribbling e successivamente in percussione; con un attacco profondo ti possono far male, Ribery ha qualità nel palleggio.

Sono contento per Tonali, ha dimostrato quello che sa fare in Nazionale e ha dimostrato di avere la fiducia di Mancini. È un ulteriore passaggio di crescita.

Balotelli avrebbe preferito giocare, ma il calendario è così e ti mette davanti 3 partite in sei giorni. Dobbiamo solo lavorare per prepararci al meglio. Ha avuto un piccolo problema al ginocchio, nei giorni scorsi ha fatto delle terapie. Valuterò per bene chi schierare"