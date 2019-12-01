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Sky Sport, vicino l'esonero di Fabio Grosso sulla panchina del Brescia. Pronto Corini

Secondo il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, sarebbe terminata l’avventura di Fabio Grosso sulla panchina del Brescia dopo solamente tre partite e 3 sconfitte. Corini potrebbe già tornare ad all...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2019 15:28
Sky Sport, vicino l'esonero di Fabio Grosso sulla panchina del Brescia. Pronto Corini - BRESCIA, ITALY - SEPTEMBER 15: Brescia Calcio head coach Eugenio Corini looks on during the Serie A match between Brescia Calcio and Bologna FC at Stadio Mario Rigamonti on September 15, 2019 in Brescia, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Ima
BRESCIA, ITALY - SEPTEMBER 15: Brescia Calcio head coach Eugenio Corini looks on during the Serie A match between Brescia Calcio and Bologna FC at Stadio Mario Rigamonti on September 15, 2019 in Brescia, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Ima
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Secondo il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, sarebbe terminata l’avventura di Fabio Grosso sulla panchina del Brescia dopo solamente tre partite e 3 sconfitte. Corini potrebbe già tornare ad allenare la squadra.

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