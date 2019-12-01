Sky Sport, vicino l'esonero di Fabio Grosso sulla panchina del Brescia. Pronto Corini
Secondo il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, sarebbe terminata l’avventura di Fabio Grosso sulla panchina del Brescia dopo solamente tre partite e 3 sconfitte. Corini potrebbe già tornare ad all...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2019 15:28
Secondo il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, sarebbe terminata l’avventura di Fabio Grosso sulla panchina del Brescia dopo solamente tre partite e 3 sconfitte. Corini potrebbe già tornare ad allenare la squadra.