Giampaolo: "L'obiettivo è fare la partita. Fiorentina? Le gare sono tutte complicate ma dobbiamo giocare per vincere"
Queste le parole rilasciate da Marco Giampaolo allenatore del Milan in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Fiorentina: "L'obiettivo è quello di giocare a calcio e fare la partit...
Queste le parole rilasciate da Marco Giampaolo allenatore del Milan in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Fiorentina: "L'obiettivo è quello di giocare a calcio e fare la partita, di avere il controllo della gara, un possesso palla superiore agli avversari, che indirizza la partita. Per buona parte della gara questo l'ho visto, l'atteggiamento della squadra è stata di convinzione in alcune cose, poi il dettaglio spesso può far saltare il banco. Il dettaglio è non aver chiuso prima la partita, la gara è svoltata quando non abbiamo segnato il secondo gol. Fiorentina? Le gare sono tutte complicate, te le devi sudare tutte. È la mentalità che deve fare la differenza, rispettiamo ogni avversario al di là della posizione in classifica. Dobbiamo giocare per vincere".