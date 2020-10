Bucchioni: “Commisso in estate voleva Giampaolo ma ha sul groppone Montella, non poteva avere anche Iachini”

“Torino? Quando vai a prendere uno come Giampaolo – ha detto Enzo Bucchioni a TMW -, certe cose devi metterle in conto. Ha una filosofia completamente diversa, non gli hai fatto una squadra adatta, manca un regista basso. Devi dargli tempo, come successe a Gasperini all’inizio con l’Atalanta. Bisogna stringere ancora i denti. Io gli darei ancora tempo. A Firenze Giampaolo era uno dei papabili questa estate, ma Commisso aveva sul gruppone già Montella e non poteva avere anche Iachini”.

LEGGI ANCHE, BALDINI: “ECCO I NOMI PAPABILI PER LA PANCHINA DELLA FIORENTINA. PRADÈ LASCERÀ, ARRIVERÀ CARLI”