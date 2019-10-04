Giampaolo: "Differenza tra Torino e la partita contro la Fiorentina? Pochi giorni per recuperare, erano passati solo due giorni"

Nella conferenza stampa il tecnico del Milan Marco Giampaolo ha parlato anche della partita contro la Fiorentina, queste le sue parole:"Differenza tra la prestazione di Torino e quella contro la Fiore...

Nella conferenza stampa il tecnico del Milan Marco Giampaolo ha parlato anche della partita contro la Fiorentina, queste le sue parole:

"Differenza tra la prestazione di Torino e quella contro la Fiorentina? Non è semplice, erano passati solo due giorni. Eravamo obbligati a vincere, forse non avevamo recuperato bene. Ci possono essere diverse motivazioni. Lavoriamo per non avere certe battute di arresto. Per me è importante l'equilibrio".