Giampaolo e il primo vero grande segnale alla Fiorentina

Iniziata la grande partita a scacchi per il nuovo allenatore della Fiorentina. Giampaolo ha fatto la sua prima mossa...

Il primo passo pubblico verso la Fiorentina il tecnico della Sampdoria Giampaolo lo ha fatto, molti hanno pensato fosse invece un passo indietro, queste sono state le sue parole: "Il rinnovo con la Samp? Il presidente Ferrero me lo ha già accennato, io sono pronto a restare, qui sto bene e mi diverto"

Queste parole, lette così, possono sembrare un chiaro segnale di permanenza quasi certa a Genova. Ma la verità è che queste parole sono solo il primo segnale alla Fiorentina di Giampaolo, un segnale forte e chiaro. L'allenatore della Sampdoria non ha nessuna intenzione di rompere con la sua società, c'è già stato un contatto tra lui e Corvino, un accordo di massima è già stato trovato, ma Giampaolo sa che tocca alla Fiorentina cercare un accordo con il presidente blucerchiato Ferrero perché tra il tecnico e la Sampdoria c'è un contratto di altri due anni. Il suo è un messaggio chiaro "Fiorentina, mi vuoi? Allora tratta con la mia società.."

La partita a scacchi è iniziata, in cima alla lista viola c'è Maurizio Sarri, poi viene il turno di Giampaolo. È un momento caldo...

Flavio Ognissanti