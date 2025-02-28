Giampaolo: "Pensavo si potesse fare risultato contro la Fiorentina. Il loro 3-5-2 non ci ha spiazzati"

L'allenatore del Lecce Marco Giampaolo si è congratulato con la sua squadra nonostante la sconfitta contro la Fiorentina

L’allenatore del Lecce Marco Giampaolo è intervenuto in sala stampa dopo la sconfitta dei salentini contro la Fiorentina per 1 a 0, grazie a un gol di Robin Gosens. Queste le sue parole, riportate da TMW:

Cosa la fa più arrabbiare della sconfitta?

"La squadra c'era, era competitiva e poteva giocarsela alla pari. Pensavo di infondere fiducia alla squadra, pensavo si potesse uscire da qui con un risultato positivo. Posso essermi arrabbiato su qualche errore tecnico...".

Ci avete creduto poco?

"Abbiamo cercato di fare sempre la partita, mettendoci anche a rischio contropiede: l'impulso ha evidenziato momenti di assunzione di responsabilità, cosa che potevamo fare meglio nel primo tempo. Poteva esserci più coraggio nelle scelte offensive. Qualche situazione nel secondo tempo l'abbiamo pure creata... Complessivamente la squadra ha giocato bene".

Il 3-5-2 della Fiorentina l'ha spiazzata? A quanti punti ci si salva?

"Mi aspettavo che la Fiorentina potesse giocare così, avevamo previsto l'ipotesi con una variante. I ragazzi hanno capito. Per quanto riguarda il campionato, sarà giocato fino alla fine, non sto a fare tabelle".

Si rimprovera poco coraggio nelle scelte a gara in corso?

"Ho messo Rebic, Helgason, Morente... Abbiamo giocato in maniera diversa rispetto al solito. Si è cercato di smuovere le acque e l'ho fatto perché sentivo la fiducia e la possibilità di poter rischiare qualche giocatore in più. La condizione che si è creata è perché la squadra mi ha dato la sensazione di poterlo fare".

Come uscire dalla sterilità offensiva?

"Mancano 11 partite, questo è un problema che non va posto. Si lavora per migliorarsi, io penso solo a essere competitivo in ogni partita. L'importante è tenere vive le partite fino alla fine, se perdi 3-0 o 4-0 allora è un problema, ma oggi non posso rimproverare niente".