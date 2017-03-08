Giampaolo: "Il presidente Ferrero mi ha proposto il rinnovo. Io voglio restare alla Samp"
Alla Sampdoria mi sto divertendo e sto benissimo qui, il gruppo mi segue. Il presidente mi ha detto..." così ha parlato Giampaolo
Il tecnico: «Il prolungamento del contratto? Il presidente me l'ha accennato la settimana scorsa e c'è grande disponibilità da parte mia», cosi ha parlato Marco Giampaolo è vicino al rinnovo con la Sampdoria. Il tecnico, al suo primo anno in blucerchiato, ammette che c'è in corso una trattativa con Ferrero: "Il prolungamento del contratto? Il presidente me l'ha accennato la settimana scorsa e c'è grande disponibilità da parte mia - spiega a Sky Sport - Sto bene alla Sampdoria, mi diverto e non c'è soddisfazione migliore nel divertirsi facendo questo lavoro. E poi ho un gruppo che mi segue".