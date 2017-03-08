Giampaolo: "Il presidente Ferrero mi ha proposto il rinnovo. Io voglio restare alla Samp"

Alla Sampdoria mi sto divertendo e sto benissimo qui, il gruppo mi segue. Il presidente mi ha detto..." così ha parlato Giampaolo

A cura di Redazione Labaroviola 08 marzo 2017 18:20

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