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Giampaolo: "Soddisfatto del pareggio. Quagliarella? Se non accetta mi inc@zzo io".

Marco Giampaolo ha parlato a Sky Sport dopo Sampdoria-Fiorentina: "È stata una bella partita, contro una squadra forte che non ha rinunciato a giocare. È un pari che ci prendiamo con soddisfazione. Qu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2018 21:13
Giampaolo: "Soddisfatto del pareggio. Quagliarella? Se non accetta mi inc@zzo io". - Giampaolo sulla panchina della Sampdoria
Giampaolo sulla panchina della Sampdoria
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Marco Giampaolo ha parlato a Sky Sport dopo Sampdoria-Fiorentina: "È stata una bella partita, contro una squadra forte che non ha rinunciato a giocare. È un pari che ci prendiamo con soddisfazione. Quagliarella arrabbiato al momento della sostituzione? Lo capisco, ma deve accettarlo, altrimenti mi incazzo io".

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