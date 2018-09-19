Giampaolo: "Soddisfatto del pareggio. Quagliarella? Se non accetta mi inc@zzo io".

Marco Giampaolo ha parlato a Sky Sport dopo Sampdoria-Fiorentina: "È stata una bella partita, contro una squadra forte che non ha rinunciato a giocare. È un pari che ci prendiamo con soddisfazione. Qu...

A cura di Redazione Labaroviola 19 settembre 2018 21:13

Giampaolo sulla panchina della Sampdoria

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