Giampaolo: "Soddisfatto del pareggio. Quagliarella? Se non accetta mi inc@zzo io".
Marco Giampaolo ha parlato a Sky Sport dopo Sampdoria-Fiorentina: "È stata una bella partita, contro una squadra forte che non ha rinunciato a giocare. È un pari che ci prendiamo con soddisfazione. Qu...
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2018 21:13
Marco Giampaolo ha parlato a Sky Sport dopo Sampdoria-Fiorentina: "È stata una bella partita, contro una squadra forte che non ha rinunciato a giocare. È un pari che ci prendiamo con soddisfazione. Quagliarella arrabbiato al momento della sostituzione? Lo capisco, ma deve accettarlo, altrimenti mi incazzo io".