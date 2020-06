Juric alla Fiorentina? No, il Torino è in vantaggio sul tecnico del Verona. E Giampaolo…

Questo è quello che scrive l’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito:

“Ivan Juric sta chiudendo una grande stagione alla guida dell’Hellas. Alla vigilia del campionato sarebbe stato difficile pensare a una salvezza comoda, in realtà a Verona hanno scoperto un giocattolo dai meccanismi perfetti. Merito dell’allenatore che ha dato identità e profondità al progetto tecnico. L’Hellas confida di poter trattenere il croato, scatterà il rinnovo automatico dopo la salvezza aritmetica. Ma molto dipenderà dalle ambizioni delle stesso Juric e dalla proposte che non mancheranno. Sondato dalla Fiorentina, apprezzato dal Cagliari, è il Torino ad aver mostrato grande interesse negli ultimi giorni. Lo stesso Toro che ora si affida a Longo per la salvezza, che stima Giampaolo (sotto contratto con il Milan e sondato anche dalla Fiorentina) ma che ha messo nel mirino Juric quasi come se fosse una priorità. Molto presto sapremo tutto il resto.”