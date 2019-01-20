Giampaolo: “Abbiamo sbagliato tanto, Muriel ha questi colpi ma è appesantito. I viola...”

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha così commentato il pareggio dei blucerchiati sul campo della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport: "Evidentemente siamo arrivati male alla partita. Abbi...

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha così commentato il pareggio dei blucerchiati sul campo della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport: "Evidentemente siamo arrivati male alla partita. Abbiamo sbagliato tanto, tecnicamente e nell'attenzione. Alla squadra ho detto che nel primo tempo aveva giocato al 30% delle loro possibilità. Ho sbagliato qualcosa io in settimana perché in più di uno era in difficoltà. Può succedere. Non è stata la miglior Samp e nonostante tutto potevamo portarla a casa. Siam venuti meno nel complesso, nella prestazione. Sono abituato a guardare i nostri errori, il gol del 3-3 ha palesato le nostre difficoltà: difendere così bassi su una punizione da lontanissimo... La mia squadra sa come comportarsi in certe situazioni. Ci rammarichiamo per non averla portata a casa ma il risultato è giusto. Qualche bel numero ma potevo far meglio. Quagliarella? Si smarca bene, il gol è molto bello. Anche quello di Muriel, con lo stop orientato... La partita è stata impreziosita dalle giocate individuali, forse perché anche la Fiorentina ha fatto qualcosa di meno. Muriel? Lo vedo ancora un po' appesantito, un filo, ma quei colpi ce li ha".

Fonte: Tuttomercatoweb