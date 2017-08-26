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Secolo XIX: Samp, fedeli alla linea. Giampaolo non cambia, dietro giocano Pavlovic e Regini

"Fedeli alla linea": la Sampdoria non cambierà abito, secondo quanto si apprende sulle pagine del Secolo XIX, rispetto alla gara di domani al Franchi contro la Fiorentina. Dietro giocheranno ancora Pa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2017 11:19
Secolo XIX: Samp, fedeli alla linea. Giampaolo non cambia, dietro giocano Pavlovic e Regini -
Rassegna Stampa
Giampaolo
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"Fedeli alla linea": la Sampdoria non cambierà abito, secondo quanto si apprende sulle pagine del Secolo XIX, rispetto alla gara di domani al Franchi contro la Fiorentina. Dietro giocheranno ancora Pavlovic e Regini, con i nuovi acquisti Murru e Ferrari destinati ad un lungo rodaggio e, dunque, alla panchina.

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