Secolo XIX: Samp, fedeli alla linea. Giampaolo non cambia, dietro giocano Pavlovic e Regini
"Fedeli alla linea": la Sampdoria non cambierà abito, secondo quanto si apprende sulle pagine del Secolo XIX, rispetto alla gara di domani al Franchi contro la Fiorentina. Dietro giocheranno ancora Pa...
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2017 11:19
"Fedeli alla linea": la Sampdoria non cambierà abito, secondo quanto si apprende sulle pagine del Secolo XIX, rispetto alla gara di domani al Franchi contro la Fiorentina. Dietro giocheranno ancora Pavlovic e Regini, con i nuovi acquisti Murru e Ferrari destinati ad un lungo rodaggio e, dunque, alla panchina.