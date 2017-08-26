Secolo XIX: Samp, fedeli alla linea. Giampaolo non cambia, dietro giocano Pavlovic e Regini

"Fedeli alla linea": la Sampdoria non cambierà abito, secondo quanto si apprende sulle pagine del Secolo XIX, rispetto alla gara di domani al Franchi contro la Fiorentina. Dietro giocheranno ancora Pa...

"Fedeli alla linea": la Sampdoria non cambierà abito, secondo quanto si apprende sulle pagine del Secolo XIX, rispetto alla gara di domani al Franchi contro la Fiorentina. Dietro giocheranno ancora Pavlovic e Regini, con i nuovi acquisti Murru e Ferrari destinati ad un lungo rodaggio e, dunque, alla panchina.