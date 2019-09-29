Giampaolo: "Fiorentina squadra esperta e forte. Il Milan sembrava non avesse mai giocato insieme"

Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Marco Giampaolo dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Abbiamo giocato male la partita, non eravamo ordinati ed attenti. Bisogna essere squadra, le giocate...

Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Marco Giampaolo dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Abbiamo giocato male la partita, non eravamo ordinati ed attenti. Bisogna essere squadra, le giocate individuali non bastano. Mi assumo le mie responsabilità ma vado avanti, sono sicuro delle mie idee Stasera la squadra sembrava che non si fosse mai allenata insieme, sono infastidito. Perdere le gare ci sta ma facendo delle belle cose. La Fiorentina è una squadra esperta e forte, sa giocare le partite. Devo lavorare molto per far sì che il Milan diventi una grande squadra".