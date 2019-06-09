CorSport, Sampdoria ballottaggio Pioli-Di Francesco per sostituire Giampaolo

Scondo il Corriere dello Sport, la Sampdoria sta cercando un nuovo allenatore perchè mister Giampaolo si trasferirà al Milan. La prima alternativa del presidente Ferrero è quella di Stefano Pioli ment...

Scondo il Corriere dello Sport, la Sampdoria sta cercando un nuovo allenatore perchè mister Giampaolo si trasferirà al Milan. La prima alternativa del presidente Ferrero è quella di Stefano Pioli mentre la seconda sarebbe Esebio Di Francesco, ex allenatore della Roma.