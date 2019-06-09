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CorSport, Sampdoria ballottaggio Pioli-Di Francesco per sostituire Giampaolo

Scondo il Corriere dello Sport, la Sampdoria sta cercando un nuovo allenatore perchè mister Giampaolo si trasferirà al Milan. La prima alternativa del presidente Ferrero è quella di Stefano Pioli ment...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 giugno 2019 19:42
CorSport, Sampdoria ballottaggio Pioli-Di Francesco per sostituire Giampaolo - Foto Luciano Rossi/AS Roma/ LaPresse 30/01/2019 Firenze ( Italia) Sport Calcio Fiorentina - AS Roma Coppa Italia Tim 2018 2019 Stadio Artemio Franchi di Firenze Nella foto: Stefano Pioli, Eusebio Di Francesco Photo Luciano Rossi/ Roma/ LaPresse 30
Foto Luciano Rossi/AS Roma/ LaPresse 30/01/2019 Firenze ( Italia) Sport Calcio Fiorentina - AS Roma Coppa Italia Tim 2018 2019 Stadio Artemio Franchi di Firenze Nella foto: Stefano Pioli, Eusebio Di Francesco Photo Luciano Rossi/ Roma/ LaPresse 30
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Scondo il Corriere dello Sport, la Sampdoria sta cercando un nuovo allenatore perchè mister Giampaolo si trasferirà al Milan. La prima alternativa del presidente Ferrero è quella di Stefano Pioli mentre la seconda sarebbe Esebio Di Francesco, ex allenatore della Roma.

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