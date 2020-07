Panchina Fiorentina, si allontana anche Giampaolo? Torino in pole, già avviati i contatti

Sono tanti i nomi accostati alla Fiorentina nell’ultimo periodo per il post Iachini. De Zerbi ha rinnovato con il Sassuolo, Juric con l’Hellas Verona, Emery è andato al Villareal. Tra i papabili nomi che restano in piedi spicca quello di Marco Giampaolo.

Secondo Gianlucadimarzio.com, c’è il Torino in forte pressing sull’allenatore ex Samp e Milan. Il primo sicuramente nella lista dei dirigenti granata per guidare la squadra nella prossima stagione. I primi contatti ci sono già stati anche se Giampaolo dovrà risolvere prima la situazione con i rossoneri, club al quale è legato fino al termine della prossima stagione. Nome in pole per sostituire Longo.

Sfuma quindi anche lui per la panchina della Fiorentina?

