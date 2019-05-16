"Montella può lasciare già la Fiorentina a fine stagione. Giampaolo potrebbe arrivare a Firenze"

Questo quello che scrive Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb.com:"A Genova potrebbe andare Gattuso mentre Giampaolo potrebbe passare alla Fiorentina. Ma non ha appena preso Montella? Già, ma l’ha voluto...

Questo quello che scrive Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb.com:

"A Genova potrebbe andare Gattuso mentre Giampaolo potrebbe passare alla Fiorentina. Ma non ha appena preso Montella? Già, ma l’ha voluto solo Diego Della Valle e dopo cinque sconfitte e un pareggio in sei partite, una squadra che è scivolata in zona serie B senza che l’allenatore abbia inciso per niente, stanno facendo riflettere i dirigenti viola che potrebbero rinnovare tutti i quadri tecnici della società, da Corvino a Montella, appunto, ripartendo da zero con un parco giocatori cambiato quasi totalmente."