Giampaolo si chiama fuori: "Il mio futuro è alla Sampdoria"

Il tecnico della Samp, Marco Giampaolo, ha commentato di nuovo le voci che lo vorrebbero vicino alla panchina viola. E, stavolta, si tratta di una chiusura netta: “Il mio futuro è alla Sampdoria. Ho a...

A cura di Redazione Labaroviola 28 marzo 2017 11:26

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