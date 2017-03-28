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Giampaolo si chiama fuori: "Il mio futuro è alla Sampdoria"

Il tecnico della Samp, Marco Giampaolo, ha commentato di nuovo le voci che lo vorrebbero vicino alla panchina viola. E, stavolta, si tratta di una chiusura netta: “Il mio futuro è alla Sampdoria. Ho a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 marzo 2017 11:26
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Il tecnico della Samp, Marco Giampaolo, ha commentato di nuovo le voci che lo vorrebbero vicino alla panchina viola. E, stavolta, si tratta di una chiusura netta: “Il mio futuro è alla Sampdoria. Ho ancora un anno di contratto e stiamo parlando per migliorare il nostro rapporto”, ha detto il mister blucerchiato.

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