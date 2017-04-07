Giampaolo rinnova: "Non c'è mai stato nulla con la Fiorentina"

Al sito di Gianluca Di Marzio giungono dichiarazioni del tecnico della Samp, Marco Giampaolo, che ha appena rinnovato. L'allenatore era stato indicato vicino alla viola, nei mesi scorsi: “Sono molto f...

Al sito di Gianluca Di Marzio giungono dichiarazioni del tecnico della Samp, Marco Giampaolo, che ha appena rinnovato. L'allenatore era stato indicato vicino alla viola, nei mesi scorsi: “Sono molto felice, perché è stata un’iniziativa del Presidente, io il contratto lo avevo. È un apprezzamento al lavoro, io ne raccolgo il frutto ma lo condivido con tutti gli altri, con i miei ragazzi e chi lavora con noi. Il corteggiamento della Fiorentina? No, non c’è stato niente. Quando hai un contratto devi avere la testa nel posto nel quale lavori, poi chiacchiere di mercato ce ne sono tante. Abbiamo messo un primo mattone quest’anno, ora speriamo di continuare”.