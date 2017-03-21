Premium Sport: Giampaolo resta la prima alternativa per il dopo Sousa
L'allenatore della Samp resta in pole ma il suo non è l'unico profilo valutato dalla dirigenza viola...
Le due vittorie in extremis contro Cagliari e Crotone sembrano non aver sortito alcun effetto su quello che sarà il destino (ormai segnato da tempo) di Paulo Sousa che, salvo clamorosi capovolgimenti dell'ultimo minuto, dovrebbe interrompere il suo rapporto con la Fiorentina al termine della stagione in corso.
I nomi dei possibili successori si rincoronno ma, stando a quanto riportato da Premium Sport, il principale candidato sembra essere l'attuale allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo. Tuttavia restano da tenere in seria considerazione anche piste alternative, come quelle che eventualmente potrebbero portare a Rolando Maran, attualmente sulla panchina del Chievo Verona, oppure a Leonardo Semplici, un passato nelle giovanili viola e momentaneamente alla guida della Spal capolista in Serie B.