Panchina Fiorentina, Juric in pole. Pradè-Barone inviano relazioni a Rocco. L’ultima parola sarà la sua

Secondo La Nazione, per la panchina viola in pole c’è Ivan Juric, ma il tecnico si sta prendendo tempo con l’Hellas Verona. Da Verona sembra che il rinnovo del croato con il club sarebbe stato automatico in caso di salvezza, quindi la dirigenza gialloblù vorrebbe alzare il prezzo in caso d’addio.

Spetterà a Commisso l’ultima parola sul nuovo allenatore. Il Tycoon sta valutando, studiando e prendendo appunti sui candidati alla panchina, relazioni del duo Barone-Pradè. Ai viola piace Giampaolo, che in fretta può liberarsi dal Milan ma piace anche Di Francesco, stimato da Pradè. Spalletti e Sarri, se venisse allontanato dalla Juventus restano sogni. De Rossi? No.