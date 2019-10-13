Graziani: "Pioli? Per carità è un buon allenatore, non è all’altezza di risollevare il Milan"

Ciccio Graziani è stato intervistato a Radio Sportiva in merito alla brutta situazione del Milan: "Non capisco l’esonero di mister Giampaolo dopo la vittoria con il Genoa. Semmai, se proprio dovevano...

Ciccio Graziani è stato intervistato a Radio Sportiva in merito alla brutta situazione del Milan: "Non capisco l’esonero di mister Giampaolo dopo la vittoria con il Genoa. Semmai, se proprio dovevano esonerarlo, avrebbero dovuto mandarlo via dopo la sconfitta con la Fiorentina. Anche perché il Milan è a quattro punti dalla Champions, un’altra chance se la sarebbe meritata. Pioli? Per carità è un buon allenatore, ma non è all’altezza di risollevare il Milan".