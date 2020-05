Il presidente viola Commisso è stato chiaro, se il campionato non riparte Iachini sarà confermato, sembra però che la Serie A potrebbe ricominciare il 13 giugno.

Secondo La Nazione l’allenatore marchigiano potrebbe essere sostituito da Luciano Spalletti, il suo contratto con l’Inter scade il prossimo anno, il suo ingaggio è sicuramente pesante. Sarebbe il preferito anche tra il tifo viola ma lui è corteggiato sda tutti i top club europei.

I nomi più alla portata sono De Zerbi del Sassuolo e Juric del Verona. I due hanno una modalità di gioco completamente diversa. Su Ivan Juric c’è in forte pressing il Torino.

Più distanti sono Di Francesco e a Giampaolo. La Fiorentina comunque non vuol ripetere lo sbaglio della scorsa estate fatto con Montella, non vuole confermare un mister che non convince del tutto.