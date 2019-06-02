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Il Milan prende Giampaolo come allenatore, due milioni all'anno per tre anni. I dettagli dell'accordo

In attesa dell’ufficialità relativa a Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico, il Milan sembra aver chiuso la questione relativa all’allenatore. Secondo quanto raccolto da TMW, il nuovo tecnico sar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2019 01:39
Il Milan prende Giampaolo come allenatore, due milioni all'anno per tre anni. I dettagli dell'accordo - Giampaolo sulla panchina della Sampdoria
Giampaolo sulla panchina della Sampdoria
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In attesa dell’ufficialità relativa a Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico, il Milan sembra aver chiuso la questione relativa all’allenatore. Secondo quanto raccolto da TMW, il nuovo tecnico sarà Marco Giampaolo, che si libererà dalla Sampdoria. Per lui in rossonero pronto un contratto triennale da due milioni di euro a stagione.

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