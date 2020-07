Secondo le agenzia di scommesse è Giampaolo il grande favorito per la panchina della Fiorentina

A Firenze impazza il toto allenatore data ormai l’addio scontato di Beppe Iachini che ha deluso molto le aspettative. Sono tanti i nomi papabili per la prossima panchina viola. Negli ultimi giorni il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio aveva praticamente dato per fatto l’ingaggio di Daniele De Rossi da parte della Fiorentina, notizia poi smentita da Rocco Commisso con felicità dei tifosi viola che si aspettavano tutt’altro nome di spessore per il ruolo dopo anni di scommesse e mediocrità.

I bookmakers invece sembrano avere le idee chiare, secondo come riporta Agipronews, in pole position c’è Marco Giampaolo che secondo gli scommettitori è il favorito numero 1 per diventare il nuovo allenatore della Viola: i betting analyst di Sisal Matchpoint lo danno infatti a 4,00. De Rossi invece, sebbene non abbia alcuna esperienza, è un candidato molto credibile, con una quota di 4,50. Staremo a vedere.