La Fiorentina secondo il Corriere Fiorentino non ha ancora affondato il colpo per Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano dell’Arsenal continua ad essere seguito dal Torino, è granata la concorrenza dei viola più agguerrita. Sembra infatti che Marco Giampaolo, suo ex allenatore alla Samp l’abbia già contattato per fargli scegliere il Torino.

CORSPORT, ALL-IN DELLA FIORENTINA PER PIATEK. L’HERTHA CHIEDE 20-22 MILIONI, VIOLA AL LAVORO PER UN ACCORDO