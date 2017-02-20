Giampaolo: "Smentisco accordi con altri club. Sto bene alla Sampdoria"

Questa la smentita ufficiale

Dopo l'accostamento di Tuttomercatoweb alla Fiorentina per Marco Giampaolo, la Sampdoria ha diramato questo comunicato ufficiale, firmato dal proprio allenatore per smentire questa voce che dava per fatto il suo approdo in viola:

"Come mi è già capitato di sottolineare in più occasioni, sto bene alla Sampdoria, ho un contratto che mi lega alla Samp fino al 30 giugno 2018 e la mia prospettiva è quella di proseguire e migliorare il rapporto di lavoro con il mio club. Quindi non ho raggiunto alcun accordo con nessun altro club".