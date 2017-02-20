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Giampaolo: "Smentisco accordi con altri club. Sto bene alla Sampdoria"

Questa la smentita ufficiale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 febbraio 2017 14:15
Giampaolo: "Smentisco accordi con altri club. Sto bene alla Sampdoria" - Siena's coach Marco Giampaolo reacts during the Italian serie A top league match between Siena and Roma at Artemio Franchi stadium in Siena, Italy, Sunday, Oct. 05, 2008 .(AP Photo/Fabio Muzzi)
Siena's coach Marco Giampaolo reacts during the Italian serie A top league match between Siena and Roma at Artemio Franchi stadium in Siena, Italy, Sunday, Oct. 05, 2008 .(AP Photo/Fabio Muzzi)
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Dopo l'accostamento di Tuttomercatoweb alla Fiorentina per Marco Giampaolo, la Sampdoria ha diramato questo comunicato ufficiale, firmato dal proprio allenatore per smentire questa voce che dava per fatto il suo approdo in viola:

"Come mi è già capitato di sottolineare in più occasioni, sto bene alla Sampdoria, ho un contratto che mi lega alla Samp fino al 30 giugno 2018 e la mia prospettiva è quella di proseguire e migliorare il rapporto di lavoro con il mio club. Quindi non ho raggiunto alcun accordo con nessun altro club".

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