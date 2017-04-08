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Giampaolo: "La viola non mi ha mai cercato, domani romperanno..."

Il tecnico della Samp, Marco Giampaolo, parla così della gara di domani contro la Fiorentina:"Dopo la firma sul rinnovo del contratto dobbiamo voltare pagina, perchè ci aspetta un avversario difficile...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 aprile 2017 16:54
Giampaolo: "La viola non mi ha mai cercato, domani romperanno..." -
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Il tecnico della Samp, Marco Giampaolo, parla così della gara di domani contro la Fiorentina:

"Dopo la firma sul rinnovo del contratto dobbiamo voltare pagina, perchè ci aspetta un avversario difficile. La formazione viola ha una disposizione in campo che ci infastidisce e uomini con grande qualità nel palleggio. La Fiorentina non mi ha mai cercato: si fanno tante parole, ma io ho sempre pensato alla Sampdoria. Lavoriamo sempre allo stesso modo, preparando bene le partite e trasmettendo impegno alla squadra. Sette punti tra noi e loro sono tanti, ma la squadra sta bene e quindi dobbiamo provare a fare il massimo. Il Ferraris è stato il nostro fortino, sicuramente ci darà una grossa mano anche domani. La squadra quest’anno si è divertita a smentire ogni tipo di tabù. Muriel lo vedo motivato a rientrare quanto prima, lavorerà anche a Pasqua e spero di riaverlo quanto prima".

 

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