Giampaolo: "La viola non mi ha mai cercato, domani romperanno..."

Il tecnico della Samp, Marco Giampaolo, parla così della gara di domani contro la Fiorentina:"Dopo la firma sul rinnovo del contratto dobbiamo voltare pagina, perchè ci aspetta un avversario difficile...

Il tecnico della Samp, Marco Giampaolo, parla così della gara di domani contro la Fiorentina:

"Dopo la firma sul rinnovo del contratto dobbiamo voltare pagina, perchè ci aspetta un avversario difficile. La formazione viola ha una disposizione in campo che ci infastidisce e uomini con grande qualità nel palleggio. La Fiorentina non mi ha mai cercato: si fanno tante parole, ma io ho sempre pensato alla Sampdoria. Lavoriamo sempre allo stesso modo, preparando bene le partite e trasmettendo impegno alla squadra. Sette punti tra noi e loro sono tanti, ma la squadra sta bene e quindi dobbiamo provare a fare il massimo. Il Ferraris è stato il nostro fortino, sicuramente ci darà una grossa mano anche domani. La squadra quest’anno si è divertita a smentire ogni tipo di tabù. Muriel lo vedo motivato a rientrare quanto prima, lavorerà anche a Pasqua e spero di riaverlo quanto prima".